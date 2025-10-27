ES NOTICIA

Herida moderada tras volcar un vehículo en La Palma

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El accidente ocurrió en el municipio de Garafía

Una mujer de 54 años resultó herida de carácter moderado este lunes tras volcar un vehículo en la Carretera LP-1, a la altura de la entrada de Franceses, en el municipio palmero de Garafía.

Trasladan a un hombre de 50 años con problemas respiratorios graves después realizar submarinismo en una playa de Lanzarote

El suceso ocurrió a las 15:31 horas y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 acudió tras recibir un aviso. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria prestaron la asistencia inicial a la afectada que trasladaron posteriormente en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital General de La Palma.

