Imagen archivo RTVC.

Una mujer, de 30 años, ha resultado herida este viernes tras colisionar su vehículo contra la mediana en la TF-5, con dirección Santa Cruz de Tenerife y a la altura de La Matanza. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:38 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Herida tras colisión con su vehículo

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la herida, que presentó traumatismos diversos de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital San Juan de Dios.

Mientras efectivos de los Bomberos de Tenerife aseguraron el vehículo, la Guardia Civil reguló el tráfico viario y realizó el atestado correspondiente.