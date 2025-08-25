Once heridos tras colisionar cinco vehículos en en la TF-1

Once heridos de distinta consideración tras colisionar cinco vehículos en la TF-1. Ocho fueron evacuados a diversos centros sanitarios

Un total de once personas han tenido que ser atendidas en la noche de este domingo tras producirse una colisión múltiple entre cinco vehículos en la Autopista TF-1.

La colisión se produjo a la altura de Güímar en sentido Santa Cruz de Tenerife y provocó retenciones en la autopista.

Del total de personas afectadas ocho han sido evacuadas por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) a diversos centros sanitarios con lesiones de carácter leve y moderado.

Otros tres afectados fueron atendidos en el lugar del incidente, ha añadido el 112.

En las labores de auxilio también han participado bomberos y agentes de la Guardia Civil, además de personal de mantenimiento de carreteras.