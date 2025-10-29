El accidente se produjo a la altura de La Laguna, resultando herido de carácter moderado un hombre de 43 años

Un choque entre dos coches en la TF-5 se salda con un herido de carácter moderado. Fotografía: EP

Un choque entre dos vehículos en la TF-5, a la altura de La Laguna, se ha saldado con un herido de carácter moderado. El afectado, un hombre de 43 años, sufrió la colisión de su vehículo contra otro turismo a su paso por la salida 8A de la TF-5, en sentido a Santa Cruz de Tenerife.

El suceso ocurrió durante la tarde de este pasado martes, teniendo que acudir hasta el lugar personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Al llegar al lugar del accidente, se comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que se procedió a su traslada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Hasta la zona del incidente también se presentaron efectivos de la Guardia Civil para instruir el atestado pertinente, así como miembros del Servicio de Carretera que aseguraron la vía.