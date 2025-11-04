El afectado tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Herido de carácter moderado un motorista tras chocar con un vehículo en Telde

Un hombre de 25 años ha resultado herido de carácter moderado tras chocar con un turismo en el kilómetro 5 de la vía GC-100, dentro del municipio de Telde. El accidente tuvo lugar en torno a las 07:50 horas de este martes.

El afectado presentaba un traumatismo en miembro inferior y policontusiones de carácter moderado, requiriendo asistencia médica por parte del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El varón tuvo que ser trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de elaborar el informe de atestado correspondiente.