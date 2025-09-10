Herido grave al caer desde un tejado en Guía de Isora

El hombre estaba trabajando en el tejado cuando se precipitó a un barranquillo desde una gran altura en Guía de Isora, quedando herido de gravedad

Un hombre de 37 años está hospitalizado con heridas graves tras caerse de unos seis metros de altura mientras trabajaba en un tejado en Guía de Isora, en Tenerife. Sufrió diversos traumatismos de carácter grave al precipitarse desde el tejado de una vivienda a un barranquillo.

El accidente tuvo lugar en la pista de acceso al Jaral sobre las 9.54 horas. A esa hora el 112 Canarias recibió la alerta y activó a los servicios de emergencia.

Personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al afectado y lo trasladó en ambulancia al hospital de La Candelaria. Policía Local y Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.