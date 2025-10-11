Herido grave tras ser apuñalado en Las Palmas de Gran Canaria

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en el barrio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario. Imagen de archivo.

Un joven de 26 años resultó herido de carácter grave la noche de este viernes en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria al ser apuñalado por otro, han informado fuentes policiales. Han indicado que la agresión pudo estar motivada «por celos» ya que la víctima iba acompañado de su expareja.

El agresor, que se dio a la fuga en un vehículo, ha sido identificado y se le busca como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa, han informado este sábado las fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

El herido presentaba varias heridas por arma blanca y fue trasladado en una ambulancia del Servicio Canario de Salud al Hospital Doctor Negrín.

El suceso ocurrió sobre las 22.40 horas en la Plaza de Manuel Becerra del citado barrio.