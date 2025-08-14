Un motorista, de 27 años de edad, ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente en la TF-28, a su paso por Taco, en Santa Cruz de Tenerife

La caía del motorista se produjo sobre las 12:31 horas en Taco, en Santa Cruz de Tenerife, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Herido moderado un motorista tras sufrir una caída en Tenerife. Imagen de archivo del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.

En el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo en miembro inferior y policontusiones de carácter moderado por lo que se le trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado del accidente de moto correspondiente.