Herido tras colisionar contra un muro en la Villa de Mazo

Redacción RTVC
El afectado presentó un traumatismo craneal de carácter moderado

Un hombre de 63 años resultó herido este sábado tras colisionar su coche contra un muro en la vía LP-206, a la altura del punto kilométrico 11, en el municipio palmero de Villa de Mazo, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

El suceso ocurrió sobre las 20:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Tras llegar al lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneal de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Trasladaron al afectado finalmente en ambulancia del SUC al Hospital General de La Palma.

La Guardia Civil se encargó de instruir el atestado.

