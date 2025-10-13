Cinco heridos, dos de carácter grave, al colisionar dos vehículos en Fuerteventura

El accidente de tráfico ocurrió en Fuerteventura a las cuatro de la tarde en la FV-2

Cinco personas han resultado heridas este lunes, dos de ellas graves, una joven de 25 años y un hombre de 49, al colisionar dos vehículos frontalmente en el municipio de Antigua, en Fuerteventura, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (112).

Los cinco heridos fueron trasladados al Hospital General de Fuerteventura / RTVC

En el accidente han resultado heridos de carácter moderado un menor de 15 años, otra joven de 25 y un joven de 30 años. Los cinco afectados han sido trasladados en ambulancias al Hospital General de Fuerteventura Virgen de La Peña.

Dos de los heridos tuvieron que ser liberados del interior de uno de los coches por efectivos de los bomberos.

Heridos de diversa consideración en el accidente

El suceso se ha producido en el kilómetro 25 de la carretera FV-2. Para la asistencia de los heridos, todos ellos con policontusiones de distinta consideración, se desplazaron dos ambulancias de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras ser alertado el 112 del siniestro a las 16.09 horas.

El personal del SUC valoró y asistió a los heridos antes de ser trasladados al hospital. La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.