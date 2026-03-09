El vehículo en el que viajaban colisionó con un poste en la TF-645

Sala Operativa 112 Canarias.

Un hombre, de 40 años, y un niño de 4 años han resultado heridos de diversa consideración al colisionar su vehículo con un poste en la carretera TF-645, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se produjo sobre las 21.46 horas del domingo en el citado lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el hombre presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, mientras que el menor fue asistido por lesiones de carácter leve.

Ambos heridos fueron trasladados en ambulancias del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Colaboraron con el resto de recursos de emergencias. Mientras que agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.