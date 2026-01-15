Trasladan a Gran Canaria a 108 personas, dos fallecidas, rescatadas de un cayuco

El cayuco fue localizado al sureste de El Hierro y está siendo trasladado al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, a donde llegarán las 108 personas que iban a bordo, dos fallecidas

Guardamar Ucrania, donde trasladas a Gran Canaria a 108 personas, dos fallecidas, rescatadas de un cayuco

Salvamento Marítimo traslada a esta hora hasta Gran Canaria a 108 personas rescatadas este miércoles de un cayuco a 275 kilómetros del sureste de El Hierro, dos de ellas fallecidas.

La tripulación de la Guardamar Urania se ha encargado de socorrer a estas personas. Entre ellas hay una veintena de mujeres y tres menores.

El rescate se ha producido con unas condiciones meteorológicas adversas. Se enfrentan a un oleaje de entre 2,5 y 3 metros y un viento de entre 28 y 35 nudos.

Está previsto desembarcar a estas personas en el muelle de Arguineguín a lo largo de la presente jornada.

En esta emergencia han colaborado con Salvamento el buque ‘Sarah M’ y el ‘Eurostar’, que permaneció en zona hasta la llegada de la Guardamar Urania.