Esta exhibición celebra el 50 aniversario de la fiesta principal de la capital grancanaria

La rambla de la Avenida Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge desde este jueves una exposición que muestra los carteles anunciadores de las carnavales capitalinos en el 50 aniversario de esta fiesta.

Además, también se podrá visualizar en esta exhibición todas las propuestas que aspiraron a convertirse en la imagen de la edición de «Las Vegas», entre las que se incluye la ganadora para los Carnavales de 2026

50 años de historia

El recorrido de la exposición arranca con el avance del programa de «Las Vegas», que se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo, seguido del cartel ganador, obra de Néstor Santana Benítez. Le acompañan, los cinco restantes carteles finalistas y el resto de propuestas que aspiraron a convertirse en la imagen de la edición.

Seguidamente, por orden cronológico, se muestran los pósteres desde el año 1976 hasta el de la última edición celebrada, el Carnaval de «Los Juegos Olímpicos».

La historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sale a la calle en una nueva exposición / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada de la concejala de área, Inmaculada Medina y del director artístico Josué Quevedo, recorrió la exposición que exhibe, hasta principios del próximo mes de octubre, medio siglo de historia a la fiesta más importante de la ciudad.

«Lo que estamos haciendo es compartir esos 50 años de vida aquí en plena calle Mesa y López para que la ciudadanía vea cada uno de los carteles que ha acompañado cada carnaval en estos últimos 50 años», aseguró la alcaldesa en declaraciones recogidas por RTVC.

Muchos son los carteles que se muestran en esta exposición que viajan desde El Olimpo al Carnaval de Río, La Eterna Primavera o La Belle Époque hasta la temática El Rock o El Carnaval Latino, entre muchos otros.