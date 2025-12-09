El acusado reconoce el intento de homicidio en Gáldar, deberá indemnizar a la víctima con 18.085 euros, además de mantener una orden de alejamiento durante 15 años y cinco años de cárcel

Un hombre acepta cinco años de cárcel por apuñalar siete veces a su vecino en Gáldar. EFE

Un hombre acusado de intentar matar a su vecino en el municipio de Gáldar (Gran Canaria) ha admitido este lunes ante la Audiencia de Las Palmas que asestó al menos siete puñaladas a la víctima. Tras alcanzar un acuerdo entre su defensa y la Fiscalía, el procesado, ha aceptado una pena de cinco años de prisión, rebajando así los nueve años que se solicitaban inicialmente.

El acusado reconoció haber cometido un delito de intento de homicidio ocurrido el 25 de noviembre de 2023. Según el relato de hechos ya aceptado por las partes, ese día se dirigió a la vivienda de su vecino y, cuando este salió a la vía pública, lo atacó utilizando dos cuchillos: uno con una hoja de 9,5 centímetros y otro, de cocina, de 21 centímetros. Le hirió en la cara, el cuello, un brazo y en la zona izquierda del pecho.

El acuerdo alcanzado mantiene la indemnización solicitada por la fiscal Paula Velasco para la víctima, que asciende a 18.085 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas. La representación del acusado, la letrada Francisca Blanco, confirmó la conformidad con la pena.

Orden de alejamiento

El presidente del tribunal, Emilio Moya, anunció que la sentencia se dictará conforme al pacto alcanzado.

Respecto a la solicitud inicial de expulsión del territorio español, dado que el agresor es ciudadano de Marruecos, la fiscal señaló que este aspecto se valorará en la fase de ejecución de la sentencia.

Además, al acusado se le impone una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo y cualquier espacio que frecuente, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años.