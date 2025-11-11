Un hombre grave tras caer en una acequia en Mogán

El hombre, de 65 años, está ingresado grave tras ser rescatado de la acequia de una barranco de Mogán en la que había caído

Un hombre de 65 años tuvo que ser rescatado en la noche de este lunes tras precipitarse en una acequia en Mogán. Ocurrió en la noche de este lunes y lo tuvieron que rescatar agentes de bomberos del Consorcio de Gran Canaria y voluntarios de Protección Civil, ya que la gravedad de las heridas le impedían salir.

Sufrió politraumatismos de carácter grave y tuvo que ser trasladado al Hsopital Universitario Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresado.