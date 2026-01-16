HUSR incorpora el robot EDGE MP1000, gracias a su alianza con Urointec, un sistema robótico quirúrgico multipuerto con capacidad inédita en la región para realizar procedimientos de cirugía conectada en remoto a miles de kilómetros de distancia

Canarias avanza como referente en Cirugía Robótica e Innovación Médica gracias a la incorporación del Edge MP1000, un sistema robótico quirúrgico multipuerto con capacidad inédita en la región para realizar procedimientos de cirugía conectada en remoto a miles de kilómetros de distancia.

Informa RTVC.

Se trata de un proyecto impulsado y desarrollado por la compañía UROINTEC, con sede central en Las Palmas de Gran Canaria y dedicada a la Urología, la Innovación y la Tecnología. El proyecto, con base clínica en el Gabinete de Urología y Andrología (GUA), será implantado en Canarias de la mano de Hospitales Universitarios San Roque, donde se integrará la tecnología robótica.

El robot y las posibilidades que incorpora se presentaron este viernes en las instalaciones de Hospitales Universitarios San Roque, en una rueda de prensa presidida por la vicepresidenta y doctora Herminia Rodríguez, y Sebastián Sansó, director general del grupo. En el acto intervinieron cirujanos del equipo de UROINTEC referentes internacionales de la Cirugía Robótica: Alberto Breda, director científico y formativo del proyecto; Pablo Juárez del Dago, CEO de UROINTEC; y Richard Gastón, Urólogo y Cirujano Robótico de referencia internacional.

En palabras de Breda, “la cirugía robótica conectada representa una evolución natural de la práctica quirúrgica. Nos permite compartir experiencia, conocimiento y criterios clínicos en tiempo real, mejorando la formación de los profesionales y garantizando la mejor calidad asistencial a los pacientes”.

Impacto directo en los pacientes

Por su parte, Juárez del Dago ha señalado que “la tecnología no sustituye al cirujano, sino que amplía sus capacidades y multiplica la generación de conocimiento y formación quirúrgica avanzada, con un impacto directo para los pacientes de Canarias”.

Desde Hospitales Universitarios San Roque, Sansó, subrayó que la incorporación de este nuevo sistema “responde a nuestro compromiso con una medicina más precisa, más humana y segura. Apostamos por la tecnología como una vía para mejorar el pronóstico, reducir los tiempos de hospitalización y continuar siendo referentes en la sanidad privada de Canarias”.

“Hospitales Universitarios San Roque mantiene una apuesta firme por la innovación tecnológica como motor de transformación del modelo asistencial en Canarias. Incorporar herramientas cada vez más avanzadas nos permite ofrecer procedimientos más seguros a los pacientes y dotar a nuestros profesionales de entornos de trabajo más precisos, eficientes y orientados a la excelencia clínica. Además, la posición estratégica de Canarias refuerza su papel como puente sanitario con África, facilitando la transferencia de tecnología de vanguardia y el desarrollo de proyectos de colaboración internacional en el ámbito de la salud” comentó Rodríguez.

Elevados niveles de control y precisión

Entre las características de esta plataforma robótica destacan sus elevados niveles de control y precisión, así como su seguridad y fiabilidad. El sistema integra cuatro brazos robóticos con hasta siete grados de libertad, lo que permite un amplio rango de movimiento y flexibilidad. Ofrece además una experiencia de control avanzada, en la que la “unidad maestra” —la consola desde la que opera el cirujano— controla a la “unidad esclava”, replicando con precisión los movimientos de las manos del especialista, generando visualización 3D inmersiva y filtrando temblores.

Los impulsores de la iniciativa han coincidido en señalar que este hito sitúa a Canarias como un territorio emergente en innovación y cirugía robótica.