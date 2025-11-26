La decisión se ha adoptado al no alcanzar un acuerdo durante la última reunión mantenida en la tarde de este martes con la patronal para mejorar los salarios

UGT Canarias ha decidido mantener la convocatoria de huelga del sector del comercio, pymes en la provincia de Las Palmas, y alimentación, en la de Santa Cruz de Tenerife, para este 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday.

La convocatoria de huelga en Canarias en el sector del comercio se mantiene el 28 de noviembre. Imagen de archivo RTVC.

Así lo ha informado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) en un comunicado en el que agrega que esta decisión se ha adoptado al no alcanzar un acuerdo durante la última reunión mantenida en la tarde de este martes con la patronal.

El sindicado ha indicado que, «a pesar de los importantes beneficios acumulados por el sector en los últimos cuatro años», la patronal se mantiene en posiciones que bajo su criterio no garantizan mejoras reales en las nóminas.

De igual modo, la FeSMC ha comentado que la subida salarial propuesta del 3,6% es «papel mojado» si se mantiene la cláusula de absorción y compensación, ya que ese incremento no se traduciría en un aumento efectivo del salario.