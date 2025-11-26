La decisión se ha adoptado al no alcanzar un acuerdo durante la última reunión mantenida en la tarde de este martes con la patronal para mejorar los salarios
UGT Canarias ha decidido mantener la convocatoria de huelga del sector del comercio, pymes en la provincia de Las Palmas, y alimentación, en la de Santa Cruz de Tenerife, para este 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday.
Así lo ha informado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) en un comunicado en el que agrega que esta decisión se ha adoptado al no alcanzar un acuerdo durante la última reunión mantenida en la tarde de este martes con la patronal.
El sindicado ha indicado que, «a pesar de los importantes beneficios acumulados por el sector en los últimos cuatro años», la patronal se mantiene en posiciones que bajo su criterio no garantizan mejoras reales en las nóminas.
De igual modo, la FeSMC ha comentado que la subida salarial propuesta del 3,6% es «papel mojado» si se mantiene la cláusula de absorción y compensación, ya que ese incremento no se traduciría en un aumento efectivo del salario.
Incremento salarial del 3% hasta 2026 y del 2,5% en 2027
«Es por ello que exigimos la eliminación de este concepto con el objetivo de asegurar que la subida pactada llegue de verdad al bolsillo de la plantilla», matizó la organización sindical.
Por su parte, el sindicado plantea un incremento del 3% hasta 2026 y del 2,5% en 2027, en tablas que no contemplen ese concepto de absorción ni compensación. «Sin embargo, a pesar de la riqueza que los 85.000 trabajadores y trabajadoras del sector han generado, la patronal se cierra a este reconocimiento», expuso.
Finalmente, la Federación ha reconocido que la patronal plantea algunas medidas, como la implantación de un seguro de vida o la salida anticipada en fechas navideñas, «que se quedan bastante por debajo de las reivindicaciones del colectivo».