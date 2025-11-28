Huelga del sector del comercio y la alimentación en Canarias

El sindicato UGT han mantenido los paros hoy en comercio y alimentación al no llegar a un acuerdo con la patronal para este ‘Black Friday’

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Canarias ha mantenido la huelga del sector del comercio, pymes en Las Palmas de Gran Canaria y la alimentación en Santa Cruz de Tenerife. Los paros se han convocado coincidiendo con el ‘Black Friday’, al no alcanzar un acuerdo con la patronal.

El sindicado ha subrayado el aumento de los beneficios en un sector que no se ha trasladado a una mejora de las condiciones de los trabajadores. Piden una subida salarial real y efectiva, porque aseguran, la planteada por la patronal del 3,6% es «papel mojado».

Incrementos en las nóminas

UGT propone una subida del 3% hasta 2026 y del 2,5% en 2027, con tablas que no contemplen ese concepto de absorción ni compensación. En la actualidad más de 85.000 personas figuran en las plantillas de los sectores del comercio y la alimentación en Canarias.