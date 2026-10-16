Comienza la huelga indefinida de médicos en Canarias: «Los médicos nos vamos porque estamos agotados»

Los sindicatos médicos mantienen el paro tras rechazar la propuesta del Servicio Canario de la Salud, aunque se muestran dispuestos a negociar durante el fin de semana para evitar que la huelga continúe el lunes

Los médicos de Canarias han iniciado este viernes, 16 de octubre, una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales, laborales y organizativas. El paro, convocado por el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), comienza después de que las organizaciones sindicales y la Consejería de Sanidad no hayan logrado alcanzar un acuerdo.

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La convocatoria es independiente del conflicto médico abierto a nivel nacional y afecta a los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS). Los sindicatos reclaman mejoras retributivas, descansos adecuados tras las guardias y un marco de negociación específico para los facultativos. También advierten de la necesidad de mejorar las condiciones laborales para evitar la marcha de profesionales fuera del archipiélago.

El presidente del Sindicato Médico Canario, Eric Álvarez, ha explicado este viernes que los representantes de los facultativos mantienen su disposición a negociar incluso durante el fin de semana para evitar que el paro se prolongue. Sin embargo, acusa al Servicio Canario de la Salud de no haber presentado avances suficientes para suspender la convocatoria.

Los médicos rechazan la propuesta de Sanidad

Álvarez ha asegurado que la reunión celebrada el miércoles con responsables del SCS no permitió acercar posiciones. Según ha explicado, la Administración volvió a presentarles la misma propuesta que ya habían recibido el 11 de septiembre, sin incorporar cambios.

Los sindicatos trasladaron a Sanidad una serie de dudas sobre algunos puntos del documento. Los representantes médicos consideraban que existían aspectos poco claros que podían afectar a sus condiciones laborales y a la organización de las jornadas.

«Hay mucha letra pequeña, muchos puntos negros, que los profesionales nos preguntan y no sabemos qué responder», ha señalado Álvarez. El dirigente sindical ha explicado que incluso ofrecieron aplazar la huelga si recibían respuestas satisfactorias a esas cuestiones.

Por su parte, el Servicio Canario de la Salud aseguró este jueves que mantiene sobre la mesa una propuesta de 14 puntos con mejoras laborales y retributivas. La Consejería de Sanidad expresó su deseo de que los sindicatos reconsideraran el paro mientras continuaran las negociaciones.

«Los médicos nos vamos porque estamos agotados»

Una de las principales reivindicaciones del colectivo es la mejora de las retribuciones de las guardias y de las condiciones de descanso. Álvarez ha advertido de que Canarias necesita ofrecer condiciones competitivas para retener a sus profesionales sanitarios.

«La mayoría de los médicos están pensando en irse a las privadas, a otras comunidades autónomas, a Europa o a otros países del mundo», ha asegurado. El representante sindical ha criticado especialmente la remuneración de las horas de guardia, que incluyen jornadas de tarde, noche y fines de semana. «No puede ser que pague una de las peores horas de guardia», ha lamentado.

«Los médicos nos vamos porque estamos agotados», ha añadido Álvarez, quien considera que la sobrecarga laboral y las dificultades para conciliar la vida familiar están favoreciendo la salida de facultativos del sistema público canario.

También ha mostrado su preocupación por algunos cambios organizativos que plantea Sanidad. Según el presidente sindical, determinadas medidas presentadas como mejoras podrían acabar incrementando la carga laboral y reduciendo los tiempos de descanso.

Las listas de espera, otra de las preocupaciones

El presidente del Sindicato Médico Canario ha vinculado la falta de profesionales con el deterioro de la asistencia sanitaria. A su juicio, las listas de espera no podrán reducirse mientras no mejoren las plantillas y las infraestructuras sanitarias. Álvarez ha reconocido que la huelga puede agravar los retrasos asistenciales, pero ha insistido en que el problema existe desde hace años.

«Desde luego, las listas de espera podrán empeorar con la huelga, pero la realidad es que los médicos nos estamos poniendo de huelga ahora y las listas de espera son insostenibles desde hace años», ha manifestado. Para ilustrar esta situación, el dirigente sindical ha relatado que su propia madre llevaba dos años esperando una resonancia magnética, una prueba que finalmente le realizaron la semana pasada.

El representante de los médicos ha insistido en que los facultativos también son usuarios del sistema público. Por ello, sostiene que sus reivindicaciones persiguen mejorar tanto las condiciones laborales del colectivo como la calidad de la atención a los pacientes.

Abiertos a negociar durante el fin de semana

Pese al inicio de la huelga indefinida, las organizaciones sindicales no descartan suspender o aplazar los paros si alcanzan un acuerdo con la Consejería de Sanidad. Álvarez ha asegurado que están dispuestos a reunirse con los responsables del SCS a cualquier hora, incluso durante el sábado y el domingo.

«Podemos negociar de madrugada. Quizás ellos no tanto y por eso no nos entienden», ha señalado el representante sindical, quien insiste en que los médicos no desean prolongar una situación que también perjudica económicamente a los profesionales que secundan los paros.

El presidente del sindicato ha reconocido las consecuencias que puede tener la huelga sobre los pacientes, aunque atribuye al Servicio Canario de la Salud la responsabilidad de que no se haya alcanzado un acuerdo. «Estamos dispuestos, evidentemente, a posponer o aplazar o a suspender, según cómo sea la negociación, esta huelga», ha afirmado.

La continuidad del paro a partir del lunes dependerá de los posibles avances durante el fin de semana. Por ahora, los sindicatos mantienen la convocatoria indefinida y reclaman una respuesta de Sanidad que permita desbloquear el conflicto.

«La pelota está en el tejado del Servicio Canario de la Salud», ha concluido Álvarez.