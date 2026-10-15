Huelga médica indefinida: el SCS espera que los sindicatos médicos la reconsideren mientras continúe la negociación

Sanidad mantiene una propuesta de 14 puntos con mejoras laborales y retributivas para los facultativos, que han anunciado que sigue adelante en Canarias porque no están satisfechos con la respuesta de la Consejería a sus demandas

El Servicio Canario de la Salud (SCS) espera que el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) reconsideren la huelga indefinida convocada desde este viernes, 16 de octubre, mientras continúe la negociación entre las partes que incluye una propuesta de Sanidad de 14 puntos con mejoras laborales y retributivas para los facultativos.

Imagen de una de las concentraciones de protesta organizadas en Canarias por el Sindicato Médico de Canarias (CESM Canarias), promotor en las islas de la huelga indefinida de médicos en demanda de un estatuto propio. EFE/Ángel Medina G

Sin acuerdo

Así lo ha informado este jueves la Consejería de Sanidad, que recuerda que la convocatoria de huelga se presentó el mismo día en que los representantes sindicales rechazaron acudir a una reunión con la Dirección del SCS a la que ya habían sido convocados.

En este sentido, ha apuntado que este miércoles, 14 de octubre, se celebró una nueva reunión con ambos sindicatos sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo.

Guardias y retribuciones

Por su parte, entre las 14 propuestas planteadas por el SCS figura la reducción de las guardias de lunes a viernes de 24 a 17 horas, de forma opcional y siempre que la organización de los servicios lo permita, sin que ello suponga una disminución de las retribuciones ni la pérdida del día de descanso. Para los fines de semana y festivos, plantea sustituir los turnos de 24 horas por dos de 12 horas en aquellos servicios donde sea viable.

En materia retributiva, la propuesta incluye un incremento del 41 % en la remuneración de las guardias de 17 horas y una subida del 15,4 % en las guardias de fines de semana y festivos, hasta alcanzar los 1.026 euros por jornada. También contempla aumentar un 70 % el precio de la hora de guardia nocturna y un 15 % el de las guardias en fines de semana y festivos.

Asimismo, el paquete de medidas incluye, además, un incremento del 30 % del complemento fijo para los profesionales de Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias y una subida de entre el 19 % y el 58 % de las cuantías de la carrera profesional, en función del nivel reconocido a cada trabajador.

Para los médicos internos residentes (MIR), el SCS propone elevar un 70 % el precio de la hora de guardia nocturna entre semana y un 17% durante los fines de semana y festivos, según el año de residencia.

En el caso de los residentes de cuarto y quinto año, la remuneración de la hora de guardia nocturna pasaría de 18,59 a 31,60 euros. Asimismo, plantea incrementar un 41 % la cuantía abonada a los tutores de residentes.

Contrataciones y cupos

Con todo, las propuestas incluyen mantener el programa de Retención del Talento, que ha permitido contratar a 800 médicos en los últimos tres años, ampliar a diez los días libres para formación y mejorar los descansos tras las guardias con un día adicional, así como las instalaciones destinadas al descanso durante estas jornadas.

Por último, el SCS plantea crear un grupo de trabajo para reducir los cupos de pacientes de los médicos de familia y pediatras, así como mejorar la retribución de las guardias localizadas cuando los profesionales deban desplazarse al hospital.

«Por todo ello, desde la Dirección del SCS se confía en que los representantes sindicales reflexionen sobre estas propuestas y estudien la postura que permite una desconvocatoria de la huelga mientras se mantenga la negociación», concluyó la Consejería.