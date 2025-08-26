Alrededor de 30 profesionales demandan a Cruz Roja que cumpla el Plan de Seguridad establecido, que refuerce al personal, mejoras en la prevención de riesgos laborales y mejore sus condiciones laborales y salariales

Loos 30 socorristas que prestan su servicio en las playas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria -Las Canteras, Alcaravaneras, La Laja, El Confital, La Cícer y La Puntilla de San Cristóbal- están llamados a la huelga indefinida, que comenzará el próximo 1 de septiembre. Demanda más personal, mejoras de seguridad en su desempeño y mejoras laborales y salariales

Huelga indefinida de los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria desde septiembre. La playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, en una imagen de archivo.

En un comunicado, la USIC-CGT ha demandado a Cruz Roja, empresa concesionaria del servicio de socorrismo en las playas de la capital grancanaria, que cumpla el Plan de Seguridad establecido, que refuerce al personal, así como que desarrolle protocolos reales para la prevención de riesgos laborales y les mejore sus condiciones laborales y salariales.

Han insistido desde el sindicato que esta huelga indefinida «es la consecuencia de años de abandono institucional, incumplimientos flagrantes en materia de seguridad, precariedad laboral y un deterioro que pone en riesgo la vida de miles de bañistas cada día».

Y también ha recriminado al área de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el no supervisar que se cumplan los mínimos establecidos en la concesión de este servicio.

Así, los socorristas han expuesto que desarrollan su trabajo «en condiciones que exceden todos los límites de precariedad».

Instalaciones insalubres y material obsoleto

En ese sentido, han descrito algunas de esas situaciones a las que se enfrentan, como sillas de vigilancia obsoletas, su exposición a más de 20 veces la dosis segura de radiación ultravioleta durante una jornada laboral, o trabajar en instalaciones con plagas de roedores, humedades e inundaciones y sin separación de vestuarios, incumpliendo así con el plan de igualdad.

Además, han criticado que salvan vidas «por el salario mínimo interprofesional» y bajo un convenio colectivo que «nada tiene que ver» con las funciones que desempeñan, ya que se trata del personal de gimnasios e instalaciones deportivas.

Desde el sindicato han ahondado en que «no existen protocolos frente a la climatología adversa, faltan vehículos y embarcaciones en condiciones».

Por todo ello, han instado a Cruz Roja y al Ayuntamiento de la capital grancanaria a que cumplan el Plan de Seguridad y refuercen el personal, que velen por que los puestos de seguridad sean seguros y funcionales, sustituyan de forma inmediata a los compañeros que están de baja, creen protocolos reales para prevenir riesgos laborales, a que implementen mejoras salariales y actualicen el convenio colectivo, y a que se recuperen los derechos recortados.