Huella blanquiazul en el parón FIFA

Los encuentros de selecciones dejan un balance muy positivo para las futbolistas del CD Tenerife Femenino, que han contado con un notable protagonismo
El reciente parón FIFA de selecciones ha vuelto a contar con una notable presencia del CD Tenerife Femenino, con hasta siete futbolistas defendiendo los colores de sus respectivos combinados nacionales. Un balance especialmente positivo que vuelve a poner en valor el peso del club tanto en el primer equipo como en su cantera, con tres jugadoras de la base teniendo un papel destacado.
Protagonismo blanquiazul en Polonia y Marruecos
Aleksandra Zaremba formó parte del combinado polaco en dos encuentros amistosos. La blanquiazul sumó 23 minutos como suplente en la victoria ante Eslovenia (1-0), antes de ser titular y disputar 78 minutos en el triunfo frente a Letonia (3-0), dejando buenas sensaciones en ambos compromisos.
Sakina Ouzraoui, habitual en las convocatorias de Marruecos, disputó también dos encuentros amistosos. Fue titular en el empate ante Burkina Faso (1-1) y repitió desde el inicio en el segundo duelo frente a Sudáfrica, que se saldó con derrota por 0-2.
Blanquiazules por Sudamérica
El continente sudamericano volvió a ser escenario de presencia blanquiazul con Nay Cáceres y Bárbara Martínez ‘Pola’, que participaron en dos partidos oficiales correspondientes a la Liga de Naciones CONMEBOL. Ambos encuentros se disputaron frente a Ecuador (0-0) y Perú (6-0). Nay Cáceres fue titular en los dos compromisos, completando 90 minutos sin encajar gol, mientras que Pola también partió de inicio en ambas citas y logró anotar un tanto en la goleada ante Perú.
Asimismo, Paulina Gramaglia y Milagros Martín fueron protagonistas con la selección argentina en la contundente victoria ante Bolivia (8-0), encuentro en el que ambas fueron titulares. Gramaglia fue autora de dos de los goles del combinado albiceleste y Martin sumó una asistencia.
Ferrera brilla con la Sub-17
Capítulo destacado merece la joven Carolina Ferrera, que firmó un parón brillante con la selección española sub-17 en la ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa, disputada en Portugal. La futbolista blanquiazul fue titular en los tres encuentros del torneo: victoria ante Bulgaria (6-1), en la que anotó dos goles y repartió una asistencia, y triunfos ante Hungría (2-0) y la anfitriona Portugal (0-2). Una actuación sobresaliente que contribuyó de manera decisiva a la clasificación del combinado nacional para la siguiente fase, consolidándose como una pieza importante en los planes de la seleccionadora Mila Martínez.