Los encuentros de selecciones dejan un balance muy positivo para las futbolistas del CD Tenerife Femenino, que han contado con un notable protagonismo

Huella blanquiazul en el parón FIFA / CD Tenerife Femenino

El reciente parón FIFA de selecciones ha vuelto a contar con una notable presencia del CD Tenerife Femenino, con hasta siete futbolistas defendiendo los colores de sus respectivos combinados nacionales. Un balance especialmente positivo que vuelve a poner en valor el peso del club tanto en el primer equipo como en su cantera, con tres jugadoras de la base teniendo un papel destacado.

Protagonismo blanquiazul en Polonia y Marruecos

Aleksandra Zaremba formó parte del combinado polaco en dos encuentros amistosos. La blanquiazul sumó 23 minutos como suplente en la victoria ante Eslovenia (1-0), antes de ser titular y disputar 78 minutos en el triunfo frente a Letonia (3-0), dejando buenas sensaciones en ambos compromisos.

Sakina Ouzraoui, habitual en las convocatorias de Marruecos, disputó también dos encuentros amistosos. Fue titular en el empate ante Burkina Faso (1-1) y repitió desde el inicio en el segundo duelo frente a Sudáfrica, que se saldó con derrota por 0-2.

Blanquiazules por Sudamérica

El continente sudamericano volvió a ser escenario de presencia blanquiazul con Nay Cáceres y Bárbara Martínez ‘Pola’, que participaron en dos partidos oficiales correspondientes a la Liga de Naciones CONMEBOL. Ambos encuentros se disputaron frente a Ecuador (0-0) y Perú (6-0). Nay Cáceres fue titular en los dos compromisos, completando 90 minutos sin encajar gol, mientras que Pola también partió de inicio en ambas citas y logró anotar un tanto en la goleada ante Perú.

Asimismo, Paulina Gramaglia y Milagros Martín fueron protagonistas con la selección argentina en la contundente victoria ante Bolivia (8-0), encuentro en el que ambas fueron titulares. Gramaglia fue autora de dos de los goles del combinado albiceleste y Martin sumó una asistencia.

Ferrera brilla con la Sub-17

Capítulo destacado merece la joven Carolina Ferrera, que firmó un parón brillante con la selección española sub-17 en la ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa, disputada en Portugal. La futbolista blanquiazul fue titular en los tres encuentros del torneo: victoria ante Bulgaria (6-1), en la que anotó dos goles y repartió una asistencia, y triunfos ante Hungría (2-0) y la anfitriona Portugal (0-2). Una actuación sobresaliente que contribuyó de manera decisiva a la clasificación del combinado nacional para la siguiente fase, consolidándose como una pieza importante en los planes de la seleccionadora Mila Martínez.