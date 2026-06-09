Los 23 puntos logrados ante el Real Madrid no solo fueron claves para acceder a las semifinales de la Liga Endesa, también sirvieron para superar a su compañero de equipo Shermadini como máximo anotador del equipo aurinegro

Marcelinho Huertas. Imagen Borja B. Hojas / ACB

La exhibición de Marcelinho Huertas ante el Real Madrid en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa, donde sumó 23 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes, contribuyó en buena medida para sentenciar el playoff a favor del conjunto canarista.

Además, esos 23 puntos sirvieron a Huertas para, entre otras cosas, arrebatar a su compañero Gio Shermadini el título de máximo anotador histórico de La Laguna Tenerife en Liga Endesa. Cuando empezó la temporada 2025-26 el líder aurinegro era Germán González y sus 3.191 puntos anotados entre 1986 y 1991. En marzo, Shermadini (3.295) cogió el relevo y, tras la lesión del georgiano, Huertas (3.312) ha seguido limando distancias hasta alcanzar el primer puesto.

Ambos jugadores aterrizaron en Tenerife en el año 2019 con pocos días de diferencia. Gio firmó mejores promedios anotadores en las cuatro primeras temporadas (15,3) y Huertas se ha convertido en el mejor en las tres últimas (14,8).

Nuevos logros por alcanzar

En su próximo partido, ya en las semifinales de los playoff de Liga Endesa 2026, el brasileño podría adjudicarse cuatro nuevos logros: está a 4 minutos de superar a Carlos Jiménez (16.208) como 8º histórico ACB; a 15 puntos de rebasar a Álex Mumbrú (7.435) como 9º; a una asistencia de ser el primer jugador en llegar a las 3.400 totales; y a un partido de adelantar Nacho Azofra (113) como 7º en el ranking de playoff.