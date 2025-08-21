El torneo, a beneficio del fútbol femenino palmero, contará también con el CD Mensajero y el CD Atlético Paso

El triangular podrá seguirse en Televisión Canaria el sábado a partir de las 17:00h

El CD Tenerife jugará este sábado 23 de agosto el I Triangular Pretemporada La Isla Bonita, donde se medirá al CD Mensajero y al CD Atlético Paso, ambos de Tercera RFEF, en la Ciudad Deportiva de Miraflores (La Palma).

Este encuentro solidario, último de la pretemporada blanquiazul, se organiza a beneficio del fútbol femenino palmero y ha sido promovido por el CD Argual, primer club de la isla en sumarse al proyecto Unidos X el Tenerife.

El vicepresidente blanquiazul, Ayoze García, destacó la satisfacción del club por participar en esta cita solidaria. “Estamos muy felices de disputar este triangular en La Palma, acercar el tinerfeñismo a cada rincón de Canarias y colaborar con el desarrollo del fútbol femenino en la isla”, señaló.

El triangular contará con tres encuentros de 45 minutos cada uno. El CD Tenerife abrirá el torneo a las 17:00 horas frente al CD Mensajero, y a las 18:00 horas se enfrentará al CD Atlético Paso. El último partido, a las 19:00 horas, medirá a los dos conjuntos palmeros para cerrar esta primera edición del torneo benéfico.

Dónde ver el I Triangular Pretemporada La Isla Bonita

Radiotelevisión Canaria emitirá en directo el I Triangular Pretemporada La Isla Bonita el sábado a partir de las 17:00h. El torneo podrá seguirse a través de la señal TDT, de la web rtvc.es y del canal de YouTube de Televisión Canaria Deportes

La retransmisión de esta cita correrá a cargo de Joaquín González en la narración y Tamara Blasco en los comentarios.