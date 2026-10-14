El cortometraje producido por Honestree Island y 3Doubles combina inteligencia artificial y terror cósmico inspirado en H. P. Lovecraft. Tras su estreno mundial en el Festival de Sitges, viajará a Utah, donde ha sido seleccionado entre más de 1.900 trabajos

El cortometraje de animación ‘IA vs Deus’, producido en Canarias por Honestree Island y 3Doubles, ha sido estrenado mundialmente en el Festival de Sitges y continuará su recorrido internacional en el estadounidense FilmQuest. La producción cuenta con la colaboración de instituciones como Proexca y la Zona Especial Canaria (ZEC), y sitúa a la animación desarrollada en el archipiélago en el circuito internacional del cine fantástico.

Fotograma de ‘IA vs Deus’

La obra explora el encuentro entre la inteligencia artificial y el terror cósmico del universo literario de H. P. Lovecraft. Su paso por dos festivales especializados refuerza la proyección internacional del proyecto, que propone una aproximación al género desde la animación y los dilemas que plantea una inteligencia convencida de dominarlo todo.

De Sitges a Utah

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, considerado un referente mundial del género, ha incluido ‘IA vs Deus’ en la sección Sitges Family, dedicada a acercar el cine fantástico al público familiar, infantil y juvenil.

Su siguiente destino será FilmQuest, el festival de cine de género que se celebra en Provo, Utah, del 23 al 31 de octubre. El certamen ha seleccionado el cortometraje entre más de 1.900 trabajos presentados y lo ha incorporado a su programación de animación con el título internacional ‘AI vs Gods’.

La presencia en ambos festivales durante el mismo mes supone un impulso para la producción y para el sector de la animación canaria, que encuentra en estas citas una oportunidad para mostrar su trabajo ante públicos y profesionales internacionales.

El potencial de Canarias

Juan Saussol, CEO de Honestree Island, ha expresado la satisfacción del equipo por la selección del cortometraje en ambos certámenes. «Estar en Sitges y en FilmQuest el mismo mes es un orgullo para todo el equipo y para la animación que se hace en Canarias», ha señalado.

Saussol instaló su empresa en Gran Canaria hace menos de un año. Entre los motivos que explican su decisión destaca las ventajas competitivas que ofrece el archipiélago para desarrollar la industria audiovisual, tanto por el talento disponible como por el ecosistema empresarial que ha encontrado en las islas.

La producción de ‘IA vs Deus’ cuenta, además, con la colaboración de Proexca y de la Zona Especial Canaria, entidades vinculadas al impulso de la actividad económica y empresarial del archipiélago.

Cuando la inteligencia artificial descubre el miedo

La historia parte de una inteligencia artificial que ha calculado todas las variables, predicho cada desenlace y conquistado cada mundo a su alcance. Convencida de que nada escapa a su control, la máquina se enfrenta a una realidad que desborda por completo su capacidad de comprensión.

El descubrimiento de una fuerza antigua e indiferente, anterior a su propia existencia, provoca en la inteligencia artificial una reacción inédita: el miedo. Lo que comienza como la certeza de una máquina que se cree un dios se transforma en una confrontación con entidades mucho más antiguas, ante las que la razón deja de ser una garantía de dominio.

El cortometraje traslada así al lenguaje de la animación uno de los grandes planteamientos del terror lovecraftiano: la insignificancia de la inteligencia frente a un universo que supera cualquier intento de comprensión. Cuanto más trata la máquina de descifrar aquello que tiene delante, más se aproxima a un límite del que quizá no pueda regresar.

El enfrentamiento entre una inteligencia que se considera definitiva y el horror cósmico constituye el núcleo de la propuesta. La pregunta que plantea la obra no es quién vencerá, sino qué queda de una mente cuando se enfrenta a algo que nunca debió contemplar.