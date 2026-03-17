Identificado el autor de varios hurtos de artículos de lujo en Mogán

El investigado sustrajo diversas gafas de sol de alta gama valoradas en más de 850 euros en zonas comerciales y de ocio del municipio

La Guardia Civil de Mogán ha identificado e investigado recientemente a un varón como el presunto responsable de dos delitos de hurto en locales comerciales de la zona. Los agentes vinculan al sospechoso con la sustracción de artículos de lujo, una actividad que realizaba aprovechando momentos de distracción de los empleados para actuar con total impunidad.

Imagen de archivo – Frode CJ

Los hechos comenzaron el pasado mes de febrero, cuando los agentes recibieron las primeras alertas sobre la desaparición de mercancía valiosa en varios negocios. En uno de los episodios más destacados, el autor accedió a un local de una conocida zona de ocio y esperó el momento preciso para actuar mientras el dependiente atendía a otro cliente.

Un botín de marcas exclusivas

Durante ese incidente, el individuo logró sustraer tres gafas de sol de alta gama de manera coordinada y al descuido. Los artículos sustraídos, pertenecientes a marcas de reconocido prestigio, alcanzaron un valor de mercado total de 850 euros. Este botín se suma a otro hurto de características similares que el hombre cometió días antes en una vía pública comercial de la misma localidad.

Tras recibir las denuncias correspondientes, la Guardia Civil de Mogán inició una exhaustiva labor de investigación para esclarecer los hechos. A pesar de que el sospechoso no empleó fuerza ni intimidación y huyó a pie para evitar que alguien lo interceptara, la meticulosidad de los agentes y su profundo conocimiento del entorno facilitaron la identificación plena del autor.

El trabajo de la patrulla se centró en la reconstrucción de los movimientos del presunto autor en las inmediaciones de los locales afectados. Esta vigilancia y el análisis de evidencias permitieron a las autoridades proceder a la investigación formal del sujeto a finales de febrero. Finalmente, los agentes han remitido las diligencias a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana.

El impacto en la economía local

Este tipo de actos delictivos, aunque carecen de violencia física, representan una grave amenaza para la estabilidad del tejido empresarial de Mogán. Los expertos advierten que los hurtos en comercios generan una pérdida directa de activos que golpea la rentabilidad de los negocios locales y perjudica la economía de la zona.

La profesionalización de quienes practican el hurto al descuido genera un clima de inseguridad que puede disuadir tanto a empresarios como a clientes. Esta reiteración delictiva no solo daña la imagen de la comunidad, sino que, en última instancia, puede derivar en el encarecimiento de los productos para el consumidor final, quien termina asumiendo indirectamente las pérdidas de los locales.