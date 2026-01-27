La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria denuncia al hombre por gestión ilegal de residuos peligrosos sin autorización

Identifican al responsable del vertido de residuos peligrosos en Las Palmas de Gran Canaria. Europa Press

Agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han identificado y denunciado al presunto autor de un vertido ilegal de fibrocemento con contenido de amianto en el Mirador de Las Torres, en la urbanización Díaz Casanova.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre, cuando un aviso ciudadano alertó sobre escombros arrojados desde un furgón al terraplén de un vial.

Tras inspeccionar el lugar, los agentes localizaron aproximadamente tres metros cúbicos de material, clasificado como residuo peligroso.

Infracción grave

La investigación permitió identificar al titular del vehículo, que se publicitaba en Internet como gestor de residuos, incluyendo amianto, pese a no contar con la autorización administrativa ni figurar en el Registro de Gestores de Residuos del Gobierno de Canarias.

El investigado reconoció ser responsable del vertido y admitió cobrar a sus clientes por la gestión de residuos sin contar con la preceptiva autorización.

Por ello, se ha interpuesto una denuncia por infracción grave a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular