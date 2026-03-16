Se trata de un hombre de avanzada edad que podría llevar fallecido varios días

Vídeo RTVC.

El cadáver de un hombre de avanzada edad ha sido localizado a primeras horas de este lunes en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el gabinete de prensa de la Policía Local de la ciudad.

A los agentes se les alertó de este hallazgo sobre las 09.30 horas. Se trata de un anciano fallecido hace varios días, dado el estado que presenta su cadáver, han indicado las fuentes.

Hallan el cadáver de un hombre en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Rtvc

Con el informe policial realizado al efecto, el juez de guardia ordenará ahora el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, donde se le practicará la autopsia para poder determinar las causas de la muerte.

De la investigación de estos hechos se ha hecho cargo el departamento de homicidios de la Policía Nacional.