‘Ídolos de Tara’, actualidad con perspectiva feminista

Aborda la delicada Operación Íncubo, que investiga una nueva trama de explotación sexual que afecta a menores bajo tutela del Gobierno

El contraste lo pondrá la música, con una mirada a las reivindicaciones en la cumbre de Directoras de Orquesta celebrada en Las Palmas

La actualidad con perspectiva de género llega cada semana a la Radio Canaria con ‘Ídolos de Tara‘. Este martes 4 de noviembre a partir de las 18:30 horas abordará cuestiones como la reciente operación Íncubo que investiga una nueva trama de explotación sexual que afecta a menores tuteladas y que, una vez más, nos obliga a poner el acento en la especial condición de vulnerabilidad que afecta a las menores bajo tutela del Gobierno.

Entre las reacciones a esta nueva trama conocida ha estado la trasladada por la Red Feminista de Gran Canaria que ha señalado que hechos como los conocidos «son el reflejo de la cultura de la violación que permite la impunidad de explotadores sexuales de todas las clases sociales”. La entidad ha recordado, además, que la actual operación ha tenido como consecuencia la detención de su principal cabecilla, que precisamente es el mismo del caso 18 Lovas que debe juzgar delitos similares.

Desde la Red Feminista de Gran Canaria “ se exigen responsabilidades políticas y judiciales inmediatas; revisión urgente de los protocolos de tutela y acompañamiento de menores; celeridad judicial en los casos donde las víctimas sean menores y seguimiento real y efectivo de agresores, cómplices y redes de pederastia”.

Mujeres a la batuta

Además, el programa abordará las reclamaciones de las directoras de Orquesta reunidas hace unos días en un Simposio Internacional celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

Noemi Galván charlará con Isabel Costes, directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico y anfitriona del Simposio Caminos hacia la Igualdad, que trasladará si se han producido avances significativos desde la celebración del último simposio, hace dos años.

Entre las participantes de esta edición han estado algunas de las directoras más destacadas del panorama musical mundial al que se unen las compositoras y creadoras de otras disciplinas artísticas: Ligia Amadio, Zoe Zeniodi, Pilar Jurado, Carmen Más Aroca, Pilar Vañó, Conxita García, Yeny Delgado, Laura Vega, Claire Gilbaut, Nailse Machado, Lizzi Ceniceros, Andrea Bothelo e Imma Mateu, entre otras maestras procedentes de América y Europa.