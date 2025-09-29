‘Ídolos de Tara’ da voz a las víctimas en la polémica sobre las pulseras Cometa

El programa de Igualdad ofrecerá el testimonio anónimo de una víctima que ha utilizado el dispositivo de protección Cometa, compartiendo su experiencia con este sistema de seguridad

Se abordará la reciente polémica en torno a estos dispositivos y se analizará una sentencia pionera en España que condena por violencia vicaria a un joven tras asesinar al perro de su pareja

Imagen de Carmen Martínez Perza durante la comparecencia.

El programa de Igualdad de la Radio Canaria, ‘Ídolos de Tara‘ trae este martes 30 de septiembre el testimonio de una víctima de violencia de género que ha tenido a su disposición el dispositivo Cometa, como consecuencia de la orden de alejamiento impuesta a su agresor.

Se trata de un testimonio anónimo en el que la víctima relata cómo es convivir con un sistema de protección como éste y cómo puede condicionar parte de la vida diaria, siempre desde el punto de vista de que el dispositivo ha salvado y salva vidas.

Los oyentes podrán escuchar cómo ha vivido esta mujer la polémica de estos días y si cuestiones como la sucedida pueden trasladar a las víctimas una sensación de desconfianza y dudas en el sistema. Lo escucharán tan solo unos días después de la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género para dar explicaciones sobre lo sucedido, una comparecencia en la que Carmen Martínez Perza ha pedido disculpas a las víctimas.

Además, el programa contará los detalles de la sentencia pionera en España que ha condenado a un joven de 18 años por Violencia Vicaria en Las Palmas de Gran Canaria tras matar al perro de su pareja para causarle daño psicológico.