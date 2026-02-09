‘Ídolos de Tara’ visibiliza a científicas e investigadoras con motivo del Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia

La Radio Canaria dedica su espacio de Igualdad del martes 10 de febrero, a las 18.00 horas, a esta efeméride

El programa de Igualdad de La Radio Canaria ‘Ídolos de Tara‘ dedica su entrega de este martes a las 18.00 horas a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero con un contenido centrado en visibilizar a científicas e investigadoras y en analizar las desigualdades estructurales que siguen afectando a las mujeres en este ámbito.

El espacio que dirige Noemí Galván contará esta semana con la participación de Nayra Rodríguez Eugenio, astrofísica y divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, entidad que ha organizado una programación especial de actos con motivo de la efeméride.

Nayra Rodríguez Eugenio, astrofísica y divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias

Mejor biografías

Entre las iniciativas impulsadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias junto a Wikimedia España figura un taller de edición en Wikipedia y una editatona dedicada a crear y mejorar biografías de astrónomas y astrofísicas. Noemí Galván explica que se trata de una acción orientada a visibilizar el talento de las mujeres en la astronomía y la astrofísica y a contribuir a reducir las brechas de contenido existentes en la enciclopedia libre.

El programa reserva además un espacio a la asociación La Volaera de Granada, entidad que ha presentado la primera denuncia en España por fallos en los dispositivos telemáticos destinados a proteger a víctimas de violencia de género ante la Agencia de Protección de Datos.

Fallos en Dispositivos telemáticos

Su presidenta, María Martín, detallará el contenido de la denuncia y abordará las novedades anunciadas por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dirigidas a mejorar el funcionamiento de estos dispositivos.

Dispositivos telemáticos de protección a las víctimas de violencia

‘Idolos de Tara’ podrá escucharse este martes a las 18.00 horas en la antena de La Radio Canaria y posteriormente en la web de RTVC.es, en una entrega que refuerza el compromiso de la emisora con la igualdad y la visibilización del talento femenino desde una perspectiva semanal de actualidad.