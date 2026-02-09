‘Ídolos de Tara’ visibiliza a científicas e investigadoras con motivo del Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia

La Radio Canaria dedica su espacio de Igualdad del martes 10 de febrero, a las 18.00 horas, a esta efeméride
El programa de Igualdad de La Radio Canaria ‘Ídolos de Tara‘ dedica su entrega de este martes a las 18.00 horas a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero con un contenido centrado en visibilizar a científicas e investigadoras y en analizar las desigualdades estructurales que siguen afectando a las mujeres en este ámbito.
El espacio que dirige Noemí Galván contará esta semana con la participación de Nayra Rodríguez Eugenio, astrofísica y divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, entidad que ha organizado una programación especial de actos con motivo de la efeméride.
Mejor biografías
Entre las iniciativas impulsadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias junto a Wikimedia España figura un taller de edición en Wikipedia y una editatona dedicada a crear y mejorar biografías de astrónomas y astrofísicas. Noemí Galván explica que se trata de una acción orientada a visibilizar el talento de las mujeres en la astronomía y la astrofísica y a contribuir a reducir las brechas de contenido existentes en la enciclopedia libre.
El programa reserva además un espacio a la asociación La Volaera de Granada, entidad que ha presentado la primera denuncia en España por fallos en los dispositivos telemáticos destinados a proteger a víctimas de violencia de género ante la Agencia de Protección de Datos.
Fallos en Dispositivos telemáticos
Su presidenta, María Martín, detallará el contenido de la denuncia y abordará las novedades anunciadas por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dirigidas a mejorar el funcionamiento de estos dispositivos.
‘Idolos de Tara’ podrá escucharse este martes a las 18.00 horas en la antena de La Radio Canaria y posteriormente en la web de RTVC.es, en una entrega que refuerza el compromiso de la emisora con la igualdad y la visibilización del talento femenino desde una perspectiva semanal de actualidad.