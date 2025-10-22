El fuego se originó de madrugada en un almacén y fue rápidamente controlado por los bomberos

Un incendio se declaró esta madrugada en la prisión de Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria. El fuego, detectado alrededor de las 05:30 horas, movilizó de inmediato a los servicios de emergencia, según confirmó el 112.

Informan: Óscar Herrera / Aurora Díaz

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de la capital grancanaria acudieron al centro penitenciario y sofocaron las llamas en una zona de almacén. La intervención evitó daños mayores y permitió controlar la situación en poco tiempo.

Un incendio riesgo para los presos de Salto del Negro

Desde la dirección del centro penitenciario han confirmado que en ningún momento hubo peligro para los internos. El fuego afectó únicamente a materiales almacenados y no se registraron heridos ni intoxicados.

Imagen de archivo

Aunque el fuego ya está extinguido, las autoridades investigan las causas del incidente para determinar el origen exacto del incendio en las instalaciones penitenciarias.