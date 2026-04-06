El incendio se desató en una vivienda de la calle Salinas, en la localidad turística de Puerto del Carmen, en Lanzarote

Imagen de una zona residencial de Puerto del Carmen.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias ha sofocado la madrugada de este lunes un incendio que se había desatado en una vivienda de la calle Salinas, en la localidad turística de Puerto del Carmen (Lanzarote), y que se pudo haber originado por unas velas encendidas en su interior.

Según fuentes del Consorcio, el fuego arrasó con todas las estancias de la vivienda pero no provocó ningún daño personal, ya que se encontraba vacía en el momento en que se desató el incendio.

Los bomberos instalaron cinco tramos de manguera de 28 metros para sofocar las llamas. Una vez terminado el servicio, entraron a la vivienda con la inquilina para que recogiera algunos efectos personales, procediendo a balizar el apartamento al salir de su interior.