Un incendio en La Paterna deja tres afectados por inhalación de humo, entre ellos un menor

Al menos tres personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo en el incendio de un piso en la quinta planta de un edificio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria

Un incendio declarado sobre las 20:30 horas de este martes en una vivienda del barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, ha provocado la intervención de numerosos servicios de emergencia en la calle Manuel de Falla.

Edificio de La Paterna en el que se ha producido un incendio en la quinta planta

El fuego se originó en la quinta planta de un edificio con numerosas viviendas. Desde el exterior podía observarse una importante columna de humo saliendo por las ventanas de la planta afectada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. También unidades de la Policía Nacional y la Policía Local. Esta última se encargó de desviar el tráfico para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Al menos tres personas recibieron atención por inhalación de humo. Entre ellas un menor, que fue trasladado al hospital para una valoración más completa. En la zona operaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los bomberos continúan trabajando para ventilar la vivienda y asegurar el edificio, mientras que se investigan las causas que originaron el incendio.