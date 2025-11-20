El incendio se produjo en la caja de contadores y afectó a cinco personas que fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo

Nuevo incendio de una vivienda en Arrecife, en Lanzarote. Imagen del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en la calle Tenderete en el municipio de Arrecife, en Lanzarote.

Según señala el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, se trataba del incendio de la caja de escalera que afectaba al cuadro de contadores y al pasamanos.

La escalera estaba completamente inundada de humo y en tres viviendas habían personas que no podían salir debido a las barras de las ventanas.

Así, los equipos de emergencia procedieron al rescate de cinco personas, retirando los barrotes con el separador hidráulico para, posteriormente, proceder a la extinción del incendio. Posteriormente, ventilaron las viviendas, retiraron los fusibles de la caja de protección exterior y cortaron el suministro de agua, ya que había una fuga.

Una vez finalizó la ventilación, se autorizó a los inquilinos a entrar en las viviendas. Las cinco personas fueron trasladas por inhalación de humo al hospital de la isla.