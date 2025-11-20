ES NOTICIA

El incendio de una vivienda en Arrecife deja a cinco personas heridas

Redacción RTVC
El incendio se produjo en la caja de contadores y afectó a cinco personas que fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo

Nuevo incendio de una vivienda en Arrecife
Nuevo incendio de una vivienda en Arrecife, en Lanzarote. Imagen del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en la calle Tenderete en el municipio de Arrecife, en Lanzarote.

Según señala el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, se trataba del incendio de la caja de escalera que afectaba al cuadro de contadores y al pasamanos.

La escalera estaba completamente inundada de humo y en tres viviendas habían personas que no podían salir debido a las barras de las ventanas.

Así, los equipos de emergencia procedieron al rescate de cinco personas, retirando los barrotes con el separador hidráulico para, posteriormente, proceder a la extinción del incendio. Posteriormente, ventilaron las viviendas, retiraron los fusibles de la caja de protección exterior y cortaron el suministro de agua, ya que había una fuga.

Una vez finalizó la ventilación, se autorizó a los inquilinos a entrar en las viviendas. Las cinco personas fueron trasladas por inhalación de humo al hospital de la isla.

Nuevo incendio de una vivienda en Arrecife
Cinco personas afectadas por inhalación de humo. Imagen del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

