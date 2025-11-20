El incendio se produjo en la caja de contadores y afectó a cinco personas que fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo
Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en la calle Tenderete en el municipio de Arrecife, en Lanzarote.
Según señala el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, se trataba del incendio de la caja de escalera que afectaba al cuadro de contadores y al pasamanos.
La escalera estaba completamente inundada de humo y en tres viviendas habían personas que no podían salir debido a las barras de las ventanas.
Así, los equipos de emergencia procedieron al rescate de cinco personas, retirando los barrotes con el separador hidráulico para, posteriormente, proceder a la extinción del incendio. Posteriormente, ventilaron las viviendas, retiraron los fusibles de la caja de protección exterior y cortaron el suministro de agua, ya que había una fuga.
Una vez finalizó la ventilación, se autorizó a los inquilinos a entrar en las viviendas. Las cinco personas fueron trasladas por inhalación de humo al hospital de la isla.