La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta incrementar el número de militares adicionales a los 500 efectivos que se van a incorporar a las zonas afectadas por los incendios forestales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este lunes su «tristeza y desolación» por la muerte de un bombero al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León)

Más de 40 incendios activos continúan activos en la península y arrasan Cáceres, Ourense y Castilla y León, 15 carreteras, todas ellas secundarias, de las provincias de León, Zamora, Palencia, Cáceres, Ourense y Asturias siguen cortadas al tráfico por los incendios, miles de evacuados y varias víctimas mortales.

Informa RTVC.

Castilla y León es la región más afectada, con 28 focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila. En Galicia, permanecen 9 incendios activos, con más de 62.000 hectáreas quemadas solo en la provincia de Ourense. Mientras otros focos se mantienen en Asturias y Extremadura.

Ante esta ola de incendios que asola la península, más de 40 incendios continúan activos en la península, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta incrementar el número de militares adicionales a los 500 efectivos que se van a incorporar a las zonas afectadas por los incendios forestales, solo para realizar labores de apoyo logístico.

Más de 40 fuegos continúan activos y arrasan Cáceres, Ourense y Castilla y León. En la imagen de arriba, vista de esta madrugada de las llamas en Vilamartin de Valdeorras y O Barco de Valdeorras mientras continúa activo el incendio forestal de A Rúa (Ourense). EFE/Sxenick

La ministra respondía así, en la Cadena SER, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido desplegar el Ejército para ayudar en la extinción de los incendios que están asolando especialmente a comunidades como Castilla y León, Galicia y Extremadura, y ha criticado su «ignorancia» por realizar esa petición.

Robles ha insistido en que el ataque directo a los incendios península solamente lo pueden hacer profesionales cualificados que en el caso de las Fuerzas Armadas son los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están actuando desde el primer día «con un enorme riesgo» para sus vidas.

Fallecimiento de un bombero en León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este lunes su «tristeza y desolación» por la muerte de un bombero al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León) cuando participaba en las labores de extinción del incendio en la comarca de Ponferrada.

Sánchez ha trasladado en X todo su cariño para la familia, amigos y compañeros del fallecido, así como su deseo de recuperación para su compañero herido en el accidente. «No olvidaremos vuestra labor y entrega», ha asegurado el jefe del Ejecutivo en su mensaje en las redes.

El accidente ocurrió poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba cayó por un terraplén.

El bombero fallecido era el conductor del vehículo y, al igual que su compañero, un peón que ha resultado herido leve, formaba parte del operativo contra incendios de la Junta de Castilla y León que participa en las labores de extinción del incendio declarado en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada.

Vista de las llamas en Vilamartin de Valdeorras y O Barco de Valdeorras mientras continúa activo el incendio forestal de A Rúa (Ourense). EFE/Sxenick

Quince carreteras cortadas por los incendios

Un total de quince carreteras, todas ellas secundarias, de las provincias de León, Zamora, Palencia, Cáceres, Ourense y Asturias siguen cortadas al tráfico por los incendios, según lo últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico.

Seis de las quince vías se encuentran en León. En concreto, la N-621 y la comarcal LE-2703 a su paso por Portilla de la Reina, en ambos casos; la CL626, en Puente Almuhey; la LE-2711, en Retuerto; LE-164, en Yebra y LE-5228, en Salas de los Barrios.

Además, en Zamora, están cortadas dos, la ZA-102 y ZA-103, a la altura de Villanueva de la Sierra, y en Palencia la CL-615, en Guardo. En la provincia de Cáceres, está interrumpido el tráfico en las vías CC-218, en Casas del Monte; CC-219, en Gargantilla; CC-224, en Hervás y CC-234, en Valdastillas.

Por otro lado, en Ourense, sigue cortada a la circulación desde el jueves la OU-121, en el municipio de Vales y en Asturias, la CO-4, en Covadonga.

