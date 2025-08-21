Es el incendio más grande de la historia en Galicia desde que hay registrado

Los seis fuegos que permanecen activos en Galicia superan ya las 82.600 aunque esta cifra es aproximada, ya que la Consellería de Medio Rural solo ha actualizado la superficie quemada por uno de estos incendios. Junto a las provincias de Cáceres, León y Zamora, donde el viento ha complicado las tareas de extinción de algunos focos, se mantienen activos 20 incendios.

Los seis incendios activos en Galicia afectan a más de 82.600 hectáreas. Labores de extinción en el nuevo incendio declarado este miércoles en A Gudiña (Ourense). EFE/Brais Lorenzo

En la península continúan con la lucha contra una veintena de grandes incendios forestales, sobre todo, en las provincias de Ourense, Cáceres, León y Zamora. El viento complica las tareas de extinción de algunos focos de los más de 20 incendios que continúan activos en estas provincias , 21 de ellos calificados como graves, este miércoles, por la directora de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones.

Los seis incendios activos en Galicia afectan a más de 82.600 hectáreas, y durante la pasada noche no se registraron nuevos confinamientos o evacuaciones en la provincia de Ourense, que sigue en nivel 2 de emergencia, aunque los técnicos mantienen la vigilancia sobre los núcleos que pueden verse afectados por los incendios forestales.

El más extenso es el de Larouco, que ha pasado a Lugo tras cruzar el río Sil y se ha situado en Quiroga, a la entrada de O Courel, y que ya supera las 30.000 hectáreas afectadas en el territorio gallego. Además de Quiroga y Larouco, afecta a los municipios O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

Movilización de profesionales

Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, 45 técnicos, 182 agentes, 229 brigadas, 174 motobombas, 11 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 13 helicópteros y 15 aviones, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Este es el incendio más grande de la historia en Galicia desde que hay registros, pero también tiene categoría de grandes incendios (más de 500 hectáreas) los de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha. afectadas), Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha.), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha.), Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha.) y Carballeda de Valdeorras-Casaio (2.600 ha.).

La superficie de este último fuego, que ayer por la noche afectaba a 2.000 hectáreas, es la única que ha actualizado esta mañana la Consellería de Medio Rural.

El fuego alcanza la cumbre más alta de Galicia

Se trata de un fuego, procedente de Zamora, que ya ha alcanzado las laderas de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia, que corona un espacio protegido de casi 25.000 hectáreas con lagos glaciares y árboles centenarios, por lo que preocupa especialmente su extensión.

Otros incendios en Galicia, en la provincia de Ourense ya se encuentran estabilizados como el de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha.), los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.500 ha.), Vilardevós-Fumaces y a Trepa (100 ha.), Vilardevós-Moialde (600 ha.), Riós-Trasestrada (20 ha.) y Montederramo-Paredes (120 ha.), todos en Ourense.

Están controlados los de O Saviñao-Chave (60 ha.) en Lugo y Agolada-O Sexo (400 ha.) en Pontevedra.

Estado de las llamas en el incendio que se originó en Chendrexa de Queixa a su llegada en la noche de este miércoles a la localidad de Vilariño de Coso, en Ourense, EFE/Sxenick

Cancelaciones masivas en turismo rural

Los incendios afectan ya al turismo rural con cancelaciones masivas desde el día 15 en las zonas incendiadas y en las aledañas por la densidad del humo; fuentes del sector alertan sobre el impacto de estos fuegos a largo plazo al perderse al paisaje natural, uno de los principales atractivos para estos alojamientos.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Castilla y León (Ararcyl), Luis Chico, ha explicado que aunque «no hay datos específicos sobre las pérdidas en alojamientos rurales por los incendios, lo más notable es la destrucción del paisaje y la evacuación de miles de personas».

Pero sí ha destacado que ha habido anulaciones y «sobre todo de gente que estaba allí y ha tenido que salir pitando, lo que ha generado una percepción de riesgo e inseguridad inminente». Ha confirmado que desde el día 15 se han anulado todas las reservas en zonas como Zamora y León.

Chico ha insistido en que los incendios están en «sitios con paisajes espectaculares y todos estos entornos naturales se han ido al traste. Son, en muchos casos, el atractivo para mucha gente».

Una recuperación a largo plazo

La Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha recalcado que la situación del sector en León «es muy drástica y catastrófica». Su presidente, Pedro Carreño, ha explicado que los clientes «están abandonando el lugar donde está pasando, donde disfrutaban sus vacaciones» y que también está impactando en las zonas aledañas.

En Asetur han detectado que muchos clientes han cancelado su reserva para marcharse y otros antes de llegar, si bien no han precisado cifras; a su juicio, las zonas tardarán «bastante tiempo en recuperarse» lo que también generará pérdidas en el sector «a largo plazo».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural), Francisco Parra, ha resaltado que la climatología no ha ayudado, cuyas olas de calor son para Parra «cada vez más intensas», que se deben enfrentar «con planificación, prevención, equipamientos y presupuesto».

Parra ha pedido también colaboración al sector para que pongan de su parte en esta tarea conjunta y a los turistas para que «extremen las precauciones y recuerden que el riesgo de incendio está presente».

Trabajo en equipo

La plataforma de reservas Booking, que cuenta con más de 5.000 alojamientos rurales, han apuntado a Efeagro que cuentan con equipos especializados que «monitorizan la situación y apoyan en la gestión de cualquier incidencia, con un servicio de atención al cliente disponible 24 horas para resolver dudas y ofrecer asistencia en sus reservas».

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha aclarado que los establecimientos deberán devolver el importe a los clientes con reservas en la zonas con incendios, porque es una situación de fuerza mayor; sin embargo «no cabría que este exija una indemnización», ha apuntado.

Y en el caso contrario; si el viaje ha perdido sentido porque ya no es la zona turística que era, «el establecimiento tiene que asumir también la situación de fuerza mayor y devolver el dinero sin implicar penalización para el cliente», ha añadido.

El sector del turismo rural cuenta con 17.450 establecimientos que ofertan 175.487 plazas en junio de este año, con Castilla y León como la comunidad autónoma con más establecimientos abiertos -3.302- y unas plazas estimadas de 30.274.