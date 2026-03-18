El sindicato eleva la participación a más de la mitad del colectivo mientras el Gobierno canario apenas registra un 13 % de apoyo

La jornada de huelga médica en el archipiélago ha arrancado con una disparidad notable en los datos oficiales de participación. El Sindicato Profesional de Médicos en Canarias ha cifrado en un 53 % el seguimiento de la huelga este miércoles, una cifra que contrasta radicalmente con los registros de la administración pública.

Por su parte, la Consejería de Sanidad del Ejecutivo sitúa la participación en un 13,3 %, reduciendo considerablemente el impacto que los convocantes atribuyen al paro. Según el Gobierno regional, de los 7.083 efectivos llamados a las urnas, solo 600 profesionales han secundado la protesta en los ámbitos de Atención Primaria y Hospitalaria.

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Impacto desigual por islas

El análisis por territorios muestra que Gran Canaria lidera el seguimiento con un 15,96 % de los profesionales en huelga, lo que supone 294 médicos de los 1.842 convocados. Le sigue de cerca la isla de Tenerife, con un 12,87 % de participación, donde 276 facultativos abandonaron sus puestos de trabajo durante la jornada.

En las islas orientales y occidentales la incidencia ha resultado menor. Lanzarote registró un 12,55 % de apoyo, mientras que en Fuerteventura y La Palma las cifras cayeron por debajo del 4 %. Curiosamente, El Hierro alcanzó un 20 % de seguimiento relativo, pese a que solo un profesional de los cinco afectados se sumó al paro, y en La Gomera ningún médico secundó la convocatoria.

Normalidad en los centros sanitarios

A pesar de las reivindicaciones laborales, la Consejería de Sanidad ha garantizado el funcionamiento de los servicios esenciales. La administración ha asegurado que la jornada ha transcurrido «sin incidencias destacables», apoyada en un despliegue de 1.252 efectivos destinados a los servicios mínimos para evitar el colapso del sistema.