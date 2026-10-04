Un grupo de personas con el rostro cubierto ha apedreado la guagua del Sporting Hortaleza que juega este domingo ante el Atlético Unión Güímar un partido decisivo de la fase previa de la Copa del Rey

Un grupo de personas con el rostro cubierto ha apedreado este domingo la guagua del Sporting Hortaleza cuando llegaba a Güímar, en Tenerife, para disputar el partido decisivo de la eliminatoria previa de la Copa del Rey frente al Atlético Unión Güímar.

Las imágenes del incidente muestran cómo varias personas lanzan piedras contra el vehículo en una de las calles del municipio tinerfeño, mientras el equipo madrileño se dirigía al estadio para disputar el encuentro.

Llegada de la guagua del Hortaleza a Güímar. Imagen cedida

El partido, previsto para las 12:00 horas de este domingo 4 de octubre en el Municipal de Tasagaya-José Ramos, enfrenta a ambos conjuntos por una plaza en la primera eliminatoria del torneo copero. El Sporting Hortaleza afrontaba la cita con ventaja después de imponerse por 1-0 en el encuentro de ida, disputado en Madrid.

De esta manera, el Atlético Unión Güímar necesitaba remontar el resultado para conseguir la clasificación y continuar haciendo historia en la competición. El vencedor de la eliminatoria tendrá como premio enfrentarse a un equipo profesional en la primera ronda, que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha fijado para el próximo 28 de octubre.

En esa fase participarán también cuatro equipos de Primera División encuadrados en el grupo 4: Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano y Sevilla.

Partido suspendido

El partido de fútbol que debían disputar este domingo de la fase previa de la Copa del Rey el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza, se ha suspendido definitivamente tras los incidentes acontecidos antes del inicio del encuentro.

En un mensaje en la red social ‘X’, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado de la suspensión del partido correspondiente a la fase previa de la Copa del Rey.

A los incidentes en el exterior del estadio, donde un grupo de personas apedreó la guagua del conjunto visitante, la tensión continuó en el interior del estadio ya que el partido tuvo que suspender su inicio por las disputas entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos, tensión que derivó también en una agresión al entrenador del Atlético Unión Güímar, Aythami Díaz, según manifestó en declaraciones para Televisión Canaria el propio técnico.

Declaraciones de Aythami Díaz, entrenador del Atlético Unión Güímar, a Televisión Canaria

El conjunto visitante se negó a disputar el partido. El equipo arbitral aseguraba que la seguridad en el estadio era suficiente para que el partido pudiera dar comienzo. A efectivos de la Policía Nacional se unieron también agentes de la Guardia Civil. El Atlético Unión Güímar había señalado que está dispuesto a disputar el encuentro, pero finalmente el encuentro no se ha podido disputar.

Ahora, será la RFEF la que tome una decisión sobre lo sucedido en este partido y las consecuencias para ambos clubes que se jugaban el pase a la primera fase del torneo compero