«Eres Lanzarote, influencer de tu casa» es la segunda edición de esta campaña del Cabildo de Lanzarote que acerca la identidad insular a través de influencer y creadores de contenido

La campaña en la que trabajarán influencer de Lanzarote y creadores de contenido, que suman más de dos millones de seguidores en las redes, tiene como lema «Más Lanzarote que nunca«.

Una de las imágenes de la campaña «Eres Lanzarote, influencer de tu casa» puesta en marcha por el Cabildo de Lanzarote

Se trata de la segunda edición de este proyecto “Eres Lanzarote, influencer de tu casa”. En la primera parte participarán seis creadores de contenido. La tecnología se pone al servicio como herramienta educativa y de transformación social.

Homenaje a figuras relevantes de Lanzarote

En la segunda edición se ha puesto el foco en grandes figuras sociales y culturales de Lanzarote. Este año, bajo la atenta mirada del insigne César Manrique, el homenaje recae en Manuel Díaz Rijo, pionero de la desalación en la isla.

Además se entregará un premio al creador de contenidos más original, con el que se reconocerá la capacidad de innovación y el impacto positivo en la difusión de la identidad insular.

La campaña se podrá seguir a través de Instagram en el perfil @eres.influencerdetucasa y TikTok en @eresinfluencerdetucasa.

Acercar la identidad y las tradiciones a los jóvenes

Presentación de la campaña del Cabildo de Lanzarote a través de influencers y creadores de contenido para reforzar la identidad insular / Cabildo de Lanzarote

El acto estuvo presidido por la consejera de Educación, Ascensión Toledo; el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío; el consejero de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, Armando Santana; y la coordinadora y creadora del proyecto, Amalia Martínez Fajardo, junto a los creadores de contenidos que protagonizan las primeras acciones de la campaña y representantes de las entidades colaboradoras.

En la presentación la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, destacó “el carácter transversal de un proyecto que nos ayuda a difundir lo que somos como lanzaroteños y gracioseros. Es fundamental adaptar los mensajes a los nuevos formatos que demanda la juventud, y esta campaña lo consigue con gran acierto”.

Por su parte, el consejero de Gobierno Abierto de la institución insular, Armando Santana, ha subrayado “la importancia de que las instituciones colaboren con iniciativas como esta, que en esta edición pone un énfasis especial en los derechos humanos, vinculando identidad y valores universales”.

El consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, alabó la capacidad del proyecto para “saber perpetuar lo nuestro a través de los jóvenes, a quienes debemos saber llegar. Los contenidos creados para redes sociales y otras iniciativas incluidas en la campaña son una herramienta clave para reforzar nuestra identidad”.

La creadora y coordinadora del proyecto, Amalia Martínez Fajardo, ha incidido en “la necesidad de acercar a los jóvenes a figuras básicas de la historia de Lanzarote, y de seguir generando conocimiento desde casa. Todos y todas somos prescriptores de nuestra identidad, influenciando en nuestro entorno para que Lanzarote y La Graciosa sigan vivas en la memoria colectiva”.