El Balonmano Ingenio dominó en la primera mitad, pero los gallegos aprovecharon los errores para imponerse 31-34

El Ingenio cede en los minutos finales ante un efectivo Calvo Xiria / Balonmano Ingenio

En partido correspondiente a la decimotercera jornada, de la Liga de Primera División de balonmano, grupo A, donde participan los equipos canarios de categoría masculina, el Balonmano Ingenio tropezó en la isla de Gran Canaria ante el Calvo Xiria de Galicia (31-34). Pese a la derrota los grancanarios se quedan terceros, a tres puntos del segundo puesto.

El Ingenio vendió cara su derrota ante un rival que supuso rentabilizar su esfuerzo en los momentos claves del partido, para firmar una importante victoria que le aúpa hasta la sexta posición.

La primera parte el Ingenio fue por delante en el marcador, retirándose al descanso con una renta de tres goles (18-15). En la segunda parte los grancanarios llegaron a ir por delante, pero a partir del minuto 50, sus despistes los aprovechó el Calvo Xiria que se mostró más centrado en la cancha para llevarse el triunfo (31-34).

En el Ingenio Daniel Martín con 9 goles fue el máximo goleador, y David García con 10, en el equipo gallego.