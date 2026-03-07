Al acto asistieron los presidentes del BNR, Teodoro Sosa, y de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, junto con otros destacados representantes públicos

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), Ingrid Navarro Armas, liderará el proyecto de Bloque Nacionalista Rural (BNR)-Municipalistas Primero Canarias en el municipio.

Imagen del acto. Cedida.

Asamblea constituyente

Según explica la formación, la también concejala de Medio Ambiente ha resultado elegida como presidenta local tras la celebración este viernes de la asamblea constituyente.

Su designación, junto con la del resto de integrantes de la Comisión Ejecutiva local, se produjo en un acto al que asistieron los presidentes del BNR, Teodoro Sosa, y de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, junto con otros destacados representantes públicos de esta organización impulsada por los alcaldes, dirigentes municipales y militantes de base del nacionalismo progresista en Gran Canaria.

Nuevo proyecto político

Por su parte, Navarro agradeció el apoyo recibido en un acto que marca «el inicio de un proyecto nuevo e ilusionante, con una mujer al frente, formado por personas comprometidas con sumar para su pueblo».

«La Aldea siempre ha sido la gran olvidada, una isla dentro de otra isla, pero desde hoy queremos que empiece a ser protagonista en la isla de Gran Canaria», señaló.

Mientras, Teodoro Sosa afirmó que el «BNR llega a La Aldea para recuperar la ilusión, la esperanza y la confianza en la política como actividad transformadora«.

Aldea de San Nicolás

«Podemos decirles a los aldeanos que no está todo perdido, que aquí vienen un grupo de hombres y mujeres de este pueblo decididos a entregar sus energías por el futuro de La Aldea de San Nicolás», remarcó.

Finalmente, Óscar Hernández, señaló «la ilusión y las ganas de Primero Canarias de contribuir a mejorar La Aldea» y destacó que «el equipo liderado por Ingrid Navarro combina juventud y experiencia«.

«Es un equipo competente y asume el reto y el compromiso de encontrar las soluciones que La Aldea necesita para conquistar un futuro mejor, una tarea para la que contará con todo el respaldo del Bloque Nacionalista Rural y de Municipalistas Primero Canarias«, concluyó.