El Cabildo distribuye 6,5 millones para compensar pérdidas de renta en la campaña 2022/2023

El Cabildo de La Palma ha comenzado a pagar 6,5 millones de euros para compensar la pérdida de renta de la campaña agrícola 2022/2023. Las ayudas se destinan a productores afectados por la erupción de 2021. Las organizaciones de productores de plátanos gestionan estas subvenciones, que buscan resarcir la caída de ingresos causada por la menor producción, el difícil acceso a las fincas y la falta de riego.

Camiones de agricultores se dirigen a recoger sus plantaciones de plátanos durante la erupción de La Palma | Kike Rincón / Europa Press

El presidente Sergio Rodríguez destacó al sector como “uno de los principales motores sociales y económicos de la isla” y reafirmó el compromiso del grupo de gobierno. La institución estudia un mecanismo de pago directo para agricultores no integrados en una OPP. El objetivo consiste en asegurar que ningún productor quede fuera de la ayuda, conforme al reglamento europeo.

Agilizar los pagos

La Corporación afirmó haber realizado un esfuerzo administrativo para acelerar la gestión y asegurar una tramitación adecuada. La subvención, financiada por el Gobierno de Canarias, complementa una orden de abril de 2024 dirigida a fincas sepultadas por lava o con resiembras.

El nuevo paquete cubre pérdidas indirectas, plantaciones mantenidas sin resiembra, explotaciones con técnicas como el capado y fincas afectadas por la ceniza volcánica. El Cabildo analizó 3.300 posibles beneficiarios de los municipios del Valle de Aridane, Tijarafe y Fuencaliente. El cálculo comparó la renta media de los tres años previos a la erupción con la obtenida entre agosto de 2022 y septiembre de 2023.

La Corporación desarrolló una aplicación informática que integra datos del Gobierno de Canarias, Agroseguros y las organizaciones de productores. La herramienta permite cálculos actualizados para próximas intervenciones relacionadas con pérdidas de renta.