El Parlamento de Canarias aprueba la iniciativa del Partido Popular, para conceder a Santa Cruz de La Palma la Medalla de Oro de Canarias como primer ayuntamiento democrático de España.

La Proposición No de Ley, PNL, fue defendida por la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Raquel Díaz.

En su intervención, ha asegurado, «se trata de honrar la memoria de Santa Cruz de La Palma para iluminar el camino de las generaciones actuales y futuras».

La diputada ha subrayado «que este reconocimiento no es un ejercicio de nostalgia, sino una apuesta por el futuro”.

Trayectoria histórica de la ciudad

Raquel Díaz ha puesto en valor la trayectoria histórica de la ciudad. Fue la sexta del mundo en encender la luz eléctrica y el tercer puerto del Imperio en el comercio con las Indias.

El 2 de enero de 1773 se formó el primer ayuntamiento elegido por voto popular. Este hecho precedió a la Revolución Francesa y a la Constitución de 1812.

La diputada palmera no quiso olvidar el papel decisivo de Dionisio O’Daly y Anselmo Pérez de Brito. Figuras claves, en la defensa de la justicia frente a los abusos de los regidores perpetuos.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, ha mostrado su agradecimiento «por el necesario reconocimiento de la máxima distinción del Gobierno de Canarias».

La iniciativa también solicita al Ministerio de Educación que esta efeméride se incorpore en los libros de texto de Secundaria y Bachillerato.