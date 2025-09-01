El «repique de campanas» anunció este lunes la llegada de los días más populares de las Fiestas del Charco 2025, un septiembre cargado de actos y festejos en el municipio

Pistoletazo de salida para los días más populares de las Fiestas del Charco 2025. Imagen cedida por el ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás

Este lunes repique sonoro, vibrante e insistente de las campanas de la iglesia de San Nicolás anunciaba el inicio de los días más populares del año en La Aldea, con motivo de las Fiestas de El Charco 2025, en honor a San Nicolás de Tolentino, patrón del municipio.

La emoción se palpaba las horas previas de la jornada, cuando numerosos vecinos y vecinas comenzaron a acercarse hasta el centro neurálgico del casco histórico. En la Plaza de La Alameda, se procedió a las 11:00 horas al izado de la bandera del municipio a través del colectivo ‘Con ganas de vivir’ formado por personas de todas las edades cuya asociación participa activamente en las actividades lúdicas en los barrios. Esta es una iniciativa que se realiza por segundo año consecutivo en la antesala del momento más esperado del lunes.

A las 12:00 horas, el sonido de las campanas, acompañado por la Charanga La Aldea y la Sabrosa Banda La Aldea, hizo vibrar a toda Gran Canaria, avisando así a los cientos de asistentes congregados en torno a la iglesia de San Nicolás, para recordar que La Aldea entra en una de sus semanas más esperadas.

Septiembre, un mes muy esperado en La Aldea

Este particular tañido se celebra siempre el 1 de septiembre, es una forma simbólica y colectiva de animar a la población ya que, como explica el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, “ el repique de campanas supone un acto muy especial para nuestro pueblo, porque anuncia que ya estamos inmersos en nuestras fiestas grandes. Se trata de una llamada de encuentro, de alegría y de tradición en la que no falta la música ni el baile”.

En este sentido, la concejala de Festejos, Leandra González, ha querido invitar a toda la población y las personas que visitan Gran Canaria por estas fechas a “vivir intensamente cada actividad del programa, porque estas fiestas son el mejor reflejo del carácter alegre y acogedor de nuestro municipio”.

Tras el repique de campanas de La Aldea, la diversión continuó durante la tarde con baile popular en la plaza de La Alameda con Guarason, Salitre, Aguae y el gran cantante de Puerto Rico, Edwin Rivera, para finalizar antes de la medianoche con el paseo musical nocturno por las calles del casco.