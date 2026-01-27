Inmaculada Medina causa baja en el PSOE

La exconcejala del Consistorio capitalino Inmaculada Medina formalizó esta decisión después de hacerse oficial su renuncia al acta en la Ayuntamiento

Inmaculada Medina. Imagen RTVC

Inmaculada Medina ha solicitado su baja del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formación a la que pertenece desde 1987, y deja así de ser militante del partido. Según ha confirmado Televisión Canaria, la exconcejala formalizó esta decisión después de hacerse oficial su renuncia al acta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Con esta medida, Medina rompe cualquier vinculación orgánica con el PSOE y se centra ahora en la preparación de su defensa judicial. La exedil está siendo investigada por su presunta implicación en un entramado de facturas infladas relacionadas con el suministro de agua de riego al Consistorio capitalino, a través de la empresa Guerra Patrimonial y el servicio municipal de Parques y Jardines.

La investigación judicial se centra en facturas emitidas entre los años 2015 y 2022, periodo en el que Medina estuvo al frente del área de Parques y Jardines de la capital grancanaria. En el marco de la causa, la exconcejala declarará el próximo 10 de febrero en calidad de investigada.

Junto a ella comparecerán ante el juez el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón; su sucesor en el cargo, Sergio González Cubas; el empresario Felipe Guerra; y la empresa Guerra Patrimonial, de la que este último es titular.