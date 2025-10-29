La estructura se instaló este martes y completa la rampa circular que enlaza Geneto con el anillo principal de la pasarela

El Cabildo de Tenerife ha instalado la noche del martes, 28 de octubre, la pieza que culmina el ‘loop’ de la pasarela peatonal del Padre Anchieta. Una infraestructura clave para la movilidad y la accesibilidad en el área metropolitana.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, indicó en que “con la llegada de esta pieza culminamos la conexión por Geneto y damos un paso decisivo hacia la finalización de una infraestructura que transformará la movilidad peatonal en La Laguna.”

“Es un proyecto que refleja el compromiso del Cabildo con la movilidad del futuro y con un modelo de ciudad pensado para las personas. A pesar de las dificultades surgidas durante la fabricación y el transporte, hemos seguido avanzando con rigor y compromiso. Quiero agradecer a todos los profesionales que lo han hecho posible”, señaló la presidenta insular.

10 millones de inversión

Con una inversión de 10 millones de euros, esta infraestructura permitirá reorganizar el tráfico en la glorieta de Padre Anchieta, una de las intersecciones más transitadas de la TF-5. A diario, confluyen en esta zona más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones, la mayoría estudiantes de la Universidad de La Laguna, quienes actualmente deben cruzar la vía a través de doce pasos de peatones, generando continuas retenciones y riesgos viales.

Por su parte, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, indicó que “poco a poco la obra va avanzando y, con la instalación de hoy, quedará completada la rampa circular que salva la diferencia de cota de las vías y garantiza un tránsito peatonal plenamente accesible y seguro”.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, indicó que “esto es una respuesta a esa valentía que tuvo la presidenta del Cabildo al inicio del mandato, anunciando medidas concretas y medidas contundentes para mejorar la movilidad entre el norte y la zona metropolitana de nuestra isla”. “Una apuesta por la movilidad peatonal, por darle seguridad a esos estudiantes que se mueven entre campus y que utilizan esos 10 pasos de peatones con todo el tráfico”, agregó

Accesibilidad universal y diseño innovador

El Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta ha sido concebido bajo los más altos estándares de accesibilidad universal, garantizando un tránsito seguro y cómodo para todas las personas. El proyecto, desarrollado en colaboración con SINPROMI, incorpora rampas accesibles, pasamanos dobles, barandillas de seguridad, iluminación LED y un ascensor en la Avenida de la Trinidad, reforzando la movilidad inclusiva en uno de los entornos más transitados de Tenerife.

La actuación incluye, además, una reurbanización integral del entorno urbano: nuevas aceras, la reubicación de la estatua del Padre Anchieta y la creación de una plaza ajardinada junto a la Facultad de Biología, con integración al Intercambiador de Transportes de La Laguna.

Diseñada por Fhecor Ingenieros Consultores y dirigida por el ingeniero José Romo, la pasarela —que se eleva seis metros sobre la glorieta— combina funcionalidad, estética y sostenibilidad. Ha sido distinguida en foros especializados y ha recibido reconocimientos, entre ellos los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.