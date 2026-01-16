Los trabajos para la planta solar han contado con un presupuesto de 58.899,78 euros, y la instalación ya ha entrado en funcionamiento

Imagen archivo RTVC.

El Ayuntamiento de La Frontera ha finalizado los trabajos de instalación de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo conectada a la red en el Almacén de Merese.

Presupuesto de los trabajos

Los trabajos han contado con un presupuesto de 58.899,78 euros, y la instalación ya ha entrado en funcionamiento.

El alcalde de la localidad, Pablo Rodríguez Cejas, ha señalado que con la puesta en marcha de esta instalación fotovoltaica “damos un paso firme hacia un modelo energético más sostenible, que no solo reduce el impacto ambiental, sino que también genera un ahorro económico a medio y largo plazo para las arcas municipales”.

Energías renovables

Rodríguez Cejas señala que la apuesta por las energías renovables en los edificios públicos es una prioridad para el gobierno municipal.

El concejal de Servicio Municipales, Marcos Casañas, ha explicado que esta instalación permitirá cubrir parte de la demanda eléctrica del edificio donde se ubica el Espacio Cultural El Cine y almacén del Ayuntamiento.

Casañas destaca que este tipo de actuaciones refuerzan el papel ejemplarizante de la administración pública en la transición hacia energías limpias.