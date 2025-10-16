Intercity vs Tenerife B | J7 Segunda Federación

El Tenerife B viaja fuera de casa para medirse al Intercity en un choque que enfrenta a dos de los mejores equipos de la categoría

Miniatura Intercity vs Tenerife B

El CD Tenerife B afronta una prueba exigente este domingo a las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Antonio Solana, donde visitará al CF Intercity en un duelo directo entre equipos de la zona alta de la clasificación del Grupo 5 de Segunda Federación.

Estado de forma de ambos equipos

El filial blanquiazul llega al compromiso con ganas de redimirse tras sufrir su primer tropiezo de la temporada. El pasado fin de semana, el Socuéllamos sorprendió en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez con un 0-1 que puso fin al invicto del equipo canario.

Enfrente estará un Intercity que aún no sabe lo que es perder en esta campaña. El cuadro alicantino llega tras empatar 1-1 ante el Fuenlabrada a domicilio y se mantiene invicto.

Clasificación

El conjunto dirigido por Leandro Cabrera “Mazinho” continúa en lo más alto de la tabla con 13 puntos, cosechados gracias a 4 victorias, un empate y una sola derrota.

Por su parte, el Intercity tiene un balance de 2 triunfos y 4 empates. Sus 10 puntos le sitúan en la quinta posición, marcando actualmente la zona de playoff de ascenso a Primera Federación.