El Ministerio de Interior ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la adjudicación por «situación de extrema urgencia»

El Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro, en el pueblo de San Andrés. Imagen EFE

El Ministerio de Interior ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la adjudicación, por «situación de extrema urgencia«, de las obras en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) móviles de Arrecife (Lanzarote) y El Hierro.

Según informa el BOE, la licitación recoge la contratación de la obra, suministros y servicios necesarios para la prestación de los servicios de identificación y asistencia ainmigrantes. Hace especial referencia a la transformación de los CATE móviles de los centros de Arrecife (Lanzarote) y El Hierro en modulares.

La empresa adjudicataria para llevar a cabo estos trabajos de transformación ha sido Sarquing Servicios Técnicos S.L.U.. Presentó una oferta para hacer estos trabajos por valor de 75.468,30 euros.