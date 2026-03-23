InicioNoticias

Interior adjudica de urgencia las obras en los CATE móviles de Lanzarote y El Hierro

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El Ministerio de Interior ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la adjudicación por «situación de extrema urgencia»

El Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro, en el pueblo de San Andrés. Imagen EFE
El Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro, en el pueblo de San Andrés. Imagen EFE

El Ministerio de Interior ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la adjudicación, por «situación de extrema urgencia«, de las obras en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) móviles de Arrecife (Lanzarote) y El Hierro.

Según informa el BOE, la licitación recoge la contratación de la obra, suministros y servicios necesarios para la prestación de los servicios de identificación y asistencia ainmigrantes. Hace especial referencia a la transformación de los CATE móviles de los centros de Arrecife (Lanzarote) y El Hierro en modulares.

La empresa adjudicataria para llevar a cabo estos trabajos de transformación ha sido Sarquing Servicios Técnicos S.L.U.. Presentó una oferta para hacer estos trabajos por valor de 75.468,30 euros.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Cabello: «Las medidas anticrisis de Sánchez son un fiasco y un fracaso para Canarias»

Gran Canaria y Tenerife participan en la grabación de un himno para la visita del Papa

Investigan a dos hombres por un violento robo en un restaurante de Arucas

El restaurante ‘Silogía’ brilla con un nuevo ‘Solete’ de la Guía Repsol

Comienza a operar el tercer helicóptero medicalizado de Canarias con sede en Fuerteventura